Republic Protocol (REN) Informacije Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Službena web stranica: https://renprotocol.org/ Bijela knjiga: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Kupi REN odmah!

Republic Protocol (REN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Republic Protocol (REN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Povijesni maksimum: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 Povijesni minimum: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Trenutna cijena: $ 0.008107 $ 0.008107 $ 0.008107 Saznajte više o cijeni Republic Protocol (REN)

Republic Protocol (REN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Republic Protocol (REN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REN tokena, istražite REN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti REN Jeste li zainteresirani za dodavanje Republic Protocol (REN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje REN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati REN na MEXC-u odmah!

Republic Protocol (REN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena REN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite REN povijest cijena odmah!

REN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REN? Naša REN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REN predviđanje cijene tokena odmah!

