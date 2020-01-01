REI Network (REI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REI Network (REI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

REI Network (REI) Informacije REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Službena web stranica: https://rei.network/ Istraživač blokova: https://scan.rei.network/

REI Network (REI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REI Network (REI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.11M $ 16.11M $ 16.11M Povijesni maksimum: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Povijesni minimum: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Trenutna cijena: $ 0.01611 $ 0.01611 $ 0.01611 Saznajte više o cijeni REI Network (REI)

REI Network (REI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REI Network (REI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REI tokena, istražite REI cijenu tokena uživo!

REI Network (REI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena REI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite REI povijest cijena odmah!

