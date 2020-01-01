REDX (REDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REDX (REDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

REDX (REDX) Informacije The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Službena web stranica: https://redx.global/ Bijela knjiga: https://docs.redx-project.com/ Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Kupi REDX odmah!

REDX (REDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REDX (REDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.72M $ 18.72M $ 18.72M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.12M $ 47.12M $ 47.12M Povijesni maksimum: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Povijesni minimum: $ 0.003918602468518779 $ 0.003918602468518779 $ 0.003918602468518779 Trenutna cijena: $ 0.004712 $ 0.004712 $ 0.004712 Saznajte više o cijeni REDX (REDX)

REDX (REDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REDX (REDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REDX tokena, istražite REDX cijenu tokena uživo!

