RDO (RDO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RDO (RDO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RDO (RDO) Informacije Reddio is a high performance parallel Ethereum-compatible Layer 2, leveraging zero-knowledge technology to achieve unrivaled computation scale with Ethereum-level security. Reddio compatibility with Ethereum's APIs. All smart contracts deployed on Ethereum can be seamlessly implemented on Reddio. Reddio is designed to enhance current blockchain capabilities while maintaining full compatibility for both developers and end-users. Službena web stranica: https://www.reddio.com/ Bijela knjiga: https://static.reddio.com/REDDIO%20WHITEPAPER.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x57240C3E140f98abe315CA8E0213c7a77F34A334 Kupi RDO odmah!

RDO (RDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RDO (RDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.44M $ 6.44M $ 6.44M Povijesni maksimum: $ 0.02277 $ 0.02277 $ 0.02277 Povijesni minimum: $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 $ 0.000453113410342736 Trenutna cijena: $ 0.0006443 $ 0.0006443 $ 0.0006443 Saznajte više o cijeni RDO (RDO)

RDO (RDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RDO (RDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDO tokena, istražite RDO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RDO Jeste li zainteresirani za dodavanje RDO (RDO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RDO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RDO na MEXC-u odmah!

RDO (RDO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RDO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RDO povijest cijena odmah!

RDO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDO? Naša RDO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RDO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!