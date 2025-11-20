Reddit Cijena danas

Trenutačna cijena Reddit (RDDTON) danas je $ 194.46, s promjenom od 2.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RDDTON u USD je $ 194.46 po RDDTON.

Reddit trenutačno je na #2441 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 503.16K, s količinom u optjecaju od 2.59K RDDTON. Tijekom posljednja 24 sata, RDDTON trgovao je između $ 184.31 (niska) i $ 195.02 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 282.4541904298624, dok je rekordna najniža cijena bila $ 174.7619080052242.

U kratkoročnim performansama, RDDTON se kretao -0.04% u posljednjem satu i -4.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 80.96K.

Informacije o tržištu Reddit (RDDTON)

Poredak No.2441 Tržišna kapitalizacija $ 503.16K$ 503.16K $ 503.16K Obujam (24 sata) $ 80.96K$ 80.96K $ 80.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 503.16K$ 503.16K $ 503.16K Količina u optjecaju 2.59K 2.59K 2.59K Ukupna količina 2,587.45823961 2,587.45823961 2,587.45823961 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reddit je $ 503.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 80.96K. Količina u optjecaju RDDTON je 2.59K, s ukupnom količinom od 2587.45823961. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 503.16K.