Redacted Coin (RDAC) Informacije Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Službena web stranica: https://redactedgroup.io/ Bijela knjiga: https://redactedgroup.io/whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Kupi RDAC odmah!

Redacted Coin (RDAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Redacted Coin (RDAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 219.15M $ 219.15M $ 219.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Povijesni maksimum: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Povijesni minimum: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Trenutna cijena: $ 0.007081 $ 0.007081 $ 0.007081 Saznajte više o cijeni Redacted Coin (RDAC)

Redacted Coin (RDAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Redacted Coin (RDAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RDAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RDAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RDAC tokena, istražite RDAC cijenu tokena uživo!

Redacted Coin (RDAC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RDAC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RDAC povijest cijena odmah!

RDAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RDAC? Naša RDAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RDAC predviđanje cijene tokena odmah!

