Redacted Coin Logotip

Redacted Coin Cijena(RDAC)

$0.007459
-5.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Redacted Coin (RDAC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:26 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.007258
24-satna najniža cijena
$ 0.009093
24-satna najviša cijena

$ 0.007258
$ 0.009093
$ 0.17728796901477833
$ 0.004333003409324463
-3.10%

-5.06%

-6.81%

-6.81%

Redacted Coin (RDAC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007449. Tijekom protekla 24 sata, RDACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007258 i najviše cijene $ 0.009093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RDAC je $ 0.17728796901477833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004333003409324463.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RDAC se promijenio za -3.10% u posljednjih sat vremena, -5.06% u posljednjih 24 sata i -6.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Redacted Coin (RDAC)

No.2023

$ 1.22M
$ 821.31K
$ 7.45M
163.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.36%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Redacted Coin je $ 1.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 821.31K. Količina u optjecaju RDAC je 163.61M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.45M.

Redacted Coin (RDAC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Redacted Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00039754-5.06%
30 dana$ +0.000044+0.59%
60 dana$ +0.002045+37.84%
90 dana$ -0.009281-55.48%
Redacted Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RDAC od $ -0.00039754 (-5.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Redacted Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000044 (+0.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Redacted Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RDAC od $ +0.002045 (+37.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Redacted Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.009281 (-55.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Redacted Coin (RDAC)?

Pogledajte Redacted Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Redacted Coin (RDAC)

Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3.

Redacted Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Redacted Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RDAC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Redacted Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Redacted Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Redacted Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Redacted Coin (RDAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Redacted Coin (RDAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Redacted Coin.

Provjerite Redacted Coin predviđanje cijene sada!

Redacted Coin (RDAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Redacted Coin (RDAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RDAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Redacted Coin (RDAC)

Tražiš kako kupiti Redacted Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Redacted Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Redacted Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Redacted Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Redacted Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Redacted Coin

Koliko Redacted Coin (RDAC) vrijedi danas?
Cijena RDAC uživo u USD je 0.007449 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RDAC u USD?
Trenutačna cijena RDAC u USD je $ 0.007449. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Redacted Coin?
Tržišna kapitalizacija za RDAC je $ 1.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RDAC?
Količina u optjecaju za RDAC je 163.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RDAC?
RDAC je postigao ATH cijenu od 0.17728796901477833 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RDAC?
RDAC je vidio ATL cijenu od 0.004333003409324463 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RDAC?
24-satni obujam trgovanja za RDAC je $ 821.31K USD.
Hoće li RDAC još narasti ove godine?
RDAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RDAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:26 (UTC+8)

Redacted Coin (RDAC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

