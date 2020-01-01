Rato The Rat (RATO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rato The Rat (RATO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Rato The Rat (RATO) Informacije

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Službena web stranica:
https://www.ratotherat.com
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860

Rato The Rat (RATO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rato The Rat (RATO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 420.69B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 628.09K
Povijesni maksimum:
$ 0.00008888
Povijesni minimum:
$ 0.000000149321370764
Trenutna cijena:
$ 0.000001493
Rato The Rat (RATO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rato The Rat (RATO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RATO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RATO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RATO tokena, istražite RATO cijenu tokena uživo!

Rato The Rat (RATO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena RATO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

RATO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RATO? Naša RATO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.