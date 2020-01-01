Rato The Rat (RATO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rato The Rat (RATO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rato The Rat (RATO) Informacije $RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO. Službena web stranica: https://www.ratotherat.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf816507e690f5aa4e29d164885eb5fa7a5627860 Kupi RATO odmah!

Rato The Rat (RATO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rato The Rat (RATO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 628.09K $ 628.09K $ 628.09K Povijesni maksimum: $ 0.00008888 $ 0.00008888 $ 0.00008888 Povijesni minimum: $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 $ 0.000000149321370764 Trenutna cijena: $ 0.000001493 $ 0.000001493 $ 0.000001493 Saznajte više o cijeni Rato The Rat (RATO)

Rato The Rat (RATO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rato The Rat (RATO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RATO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RATO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RATO tokena, istražite RATO cijenu tokena uživo!

