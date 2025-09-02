Više o RATO

Rato The Rat Logotip

Rato The Rat Cijena(RATO)

1 RATO u USD cijena uživo:

$0.000001439
-3.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rato The Rat (RATO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:09:46 (UTC+8)

Rato The Rat (RATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000143
24-satna najniža cijena
$ 0.000001606
24-satna najviša cijena

$ 0.00000143
$ 0.000001606
$ 0.000080011524699563
$ 0.000000149321370764
+0.20%

-3.55%

-9.95%

-9.95%

Rato The Rat (RATO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000001439. Tijekom protekla 24 sata, RATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000143 i najviše cijene $ 0.000001606, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RATO je $ 0.000080011524699563, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000149321370764.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RATO se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -3.55% u posljednjih 24 sata i -9.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rato The Rat (RATO)

No.3759

$ 0.00
$ 57.37K
$ 605.37K
0.00
420,690,000,000
420,690,000,000
0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rato The Rat je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.37K. Količina u optjecaju RATO je 0.00, s ukupnom količinom od 420690000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 605.37K.

Rato The Rat (RATO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rato The Rat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000005296-3.55%
30 dana$ +0.000000064+4.65%
60 dana$ -0.000001209-45.66%
90 dana$ -0.000010373-87.82%
Rato The Rat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RATO od $ -0.00000005296 (-3.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rato The Rat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000064 (+4.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rato The Rat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RATO od $ -0.000001209 (-45.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rato The Rat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000010373 (-87.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rato The Rat (RATO)?

Pogledajte Rato The Rat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rato The Rat (RATO)

$RATO is a new character created by Matt Furie, the creator of Pepe the Frog. The character, named "Rato," is an elderly figure and is closely related to the meme coin $RATO.

Rato The Rat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rato The Rat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RATO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rato The Rat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rato The Rat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rato The Rat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rato The Rat (RATO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rato The Rat (RATO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rato The Rat.

Provjerite Rato The Rat predviđanje cijene sada!

Rato The Rat (RATO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rato The Rat (RATO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RATO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rato The Rat (RATO)

Tražiš kako kupiti Rato The Rat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rato The Rat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RATO u lokalnim valutama

1 Rato The Rat(RATO) u VND
0.037867285
1 Rato The Rat(RATO) u AUD
A$0.00000218728
1 Rato The Rat(RATO) u GBP
0.00000105047
1 Rato The Rat(RATO) u EUR
0.00000122315
1 Rato The Rat(RATO) u USD
$0.000001439
1 Rato The Rat(RATO) u MYR
RM0.00000607258
1 Rato The Rat(RATO) u TRY
0.00005920046
1 Rato The Rat(RATO) u JPY
¥0.000211533
1 Rato The Rat(RATO) u ARS
ARS$0.00198209299
1 Rato The Rat(RATO) u RUB
0.00011595462
1 Rato The Rat(RATO) u INR
0.00012671834
1 Rato The Rat(RATO) u IDR
Rp0.02359016016
1 Rato The Rat(RATO) u KRW
0.0020069733
1 Rato The Rat(RATO) u PHP
0.00008221007
1 Rato The Rat(RATO) u EGP
￡E.0.00006983467
1 Rato The Rat(RATO) u BRL
R$0.00000781377
1 Rato The Rat(RATO) u CAD
C$0.00000197143
1 Rato The Rat(RATO) u BDT
0.00017488167
1 Rato The Rat(RATO) u NGN
0.00220367021
1 Rato The Rat(RATO) u COP
$0.00577911034
1 Rato The Rat(RATO) u ZAR
R.0.0000253264
1 Rato The Rat(RATO) u UAH
0.00005961777
1 Rato The Rat(RATO) u VES
Bs0.000210094
1 Rato The Rat(RATO) u CLP
$0.001392952
1 Rato The Rat(RATO) u PKR
Rs0.00040833064
1 Rato The Rat(RATO) u KZT
0.00077573612
1 Rato The Rat(RATO) u THB
฿0.00004649409
1 Rato The Rat(RATO) u TWD
NT$0.00004409096
1 Rato The Rat(RATO) u AED
د.إ0.00000528113
1 Rato The Rat(RATO) u CHF
Fr0.0000011512
1 Rato The Rat(RATO) u HKD
HK$0.00001120981
1 Rato The Rat(RATO) u AMD
֏0.00055048945
1 Rato The Rat(RATO) u MAD
.د.م0.00001292222
1 Rato The Rat(RATO) u MXN
$0.00002683735
1 Rato The Rat(RATO) u SAR
ريال0.00000539625
1 Rato The Rat(RATO) u PLN
0.00000523796
1 Rato The Rat(RATO) u RON
лв0.00000623087
1 Rato The Rat(RATO) u SEK
kr0.00001351221
1 Rato The Rat(RATO) u BGN
лв0.00000240313
1 Rato The Rat(RATO) u HUF
Ft0.00048597908
1 Rato The Rat(RATO) u CZK
0.00003003193
1 Rato The Rat(RATO) u KWD
د.ك0.000000438895
1 Rato The Rat(RATO) u ILS
0.00000482065
1 Rato The Rat(RATO) u AOA
Kz0.00131174923
1 Rato The Rat(RATO) u BHD
.د.ب0.000000542503
1 Rato The Rat(RATO) u BMD
$0.000001439
1 Rato The Rat(RATO) u DKK
kr0.00000916643
1 Rato The Rat(RATO) u HNL
L0.00003771619
1 Rato The Rat(RATO) u MUR
0.0000659062
1 Rato The Rat(RATO) u NAD
$0.0000253264
1 Rato The Rat(RATO) u NOK
kr0.00001437561
1 Rato The Rat(RATO) u NZD
$0.00000243191
1 Rato The Rat(RATO) u PAB
B/.0.000001439
1 Rato The Rat(RATO) u PGK
K0.00000608697
1 Rato The Rat(RATO) u QAR
ر.ق0.00000525235
1 Rato The Rat(RATO) u RSD
дин.0.00014408707

Rato The Rat Resurs

Za dublje razumijevanje Rato The Rat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Rato The Rat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rato The Rat

Koliko Rato The Rat (RATO) vrijedi danas?
Cijena RATO uživo u USD je 0.000001439 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RATO u USD?
Trenutačna cijena RATO u USD je $ 0.000001439. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rato The Rat?
Tržišna kapitalizacija za RATO je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RATO?
Količina u optjecaju za RATO je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RATO?
RATO je postigao ATH cijenu od 0.000080011524699563 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RATO?
RATO je vidio ATL cijenu od 0.000000149321370764 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RATO?
24-satni obujam trgovanja za RATO je $ 57.37K USD.
Hoće li RATO još narasti ove godine?
RATO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RATO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:09:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

