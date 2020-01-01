Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rain Coin (RAINCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rain Coin (RAINCOIN) Informacije RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax) Službena web stranica: https://raincoin.xyz Bijela knjiga: https://raincoin.xyz/whitepaper Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292 Kupi RAINCOIN odmah!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rain Coin (RAINCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Povijesni maksimum: $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 Povijesni minimum: $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 $ 0.000114358726534958 Trenutna cijena: $ 3.952 $ 3.952 $ 3.952 Saznajte više o cijeni Rain Coin (RAINCOIN)

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rain Coin (RAINCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAINCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAINCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAINCOIN tokena, istražite RAINCOIN cijenu tokena uživo!

Rain Coin (RAINCOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RAINCOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RAINCOIN povijest cijena odmah!

