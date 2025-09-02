Više o RAINCOIN

Rain Coin Logotip

Rain Coin Cijena(RAINCOIN)

1 RAINCOIN u USD cijena uživo:

$3.924
$3.924$3.924
-2.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rain Coin (RAINCOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:19:06 (UTC+8)

Rain Coin (RAINCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.87
$ 3.87$ 3.87
24-satna najniža cijena
$ 4.215
$ 4.215$ 4.215
24-satna najviša cijena

$ 3.87
$ 3.87$ 3.87

$ 4.215
$ 4.215$ 4.215

$ 18.028660604972888
$ 18.028660604972888$ 18.028660604972888

$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958

+0.79%

-2.75%

-12.42%

-12.42%

Rain Coin (RAINCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.924. Tijekom protekla 24 sata, RAINCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 3.87 i najviše cijene $ 4.215, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAINCOIN je $ 18.028660604972888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000114358726534958.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAINCOIN se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -12.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rain Coin (RAINCOIN)

No.1485

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

$ 98.14K
$ 98.14K$ 98.14K

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rain Coin je $ 3.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 98.14K. Količina u optjecaju RAINCOIN je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.92M.

Rain Coin (RAINCOIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rain Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.11096-2.75%
30 dana$ -2.716-40.91%
60 dana$ -0.967-19.78%
90 dana$ +0.096+2.50%
Rain Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RAINCOIN od $ -0.11096 (-2.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rain Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -2.716 (-40.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rain Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RAINCOIN od $ -0.967 (-19.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rain Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.096 (+2.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rain Coin (RAINCOIN)?

Pogledajte Rain Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rain Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RAINCOIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rain Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rain Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rain Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rain Coin (RAINCOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rain Coin (RAINCOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rain Coin.

Provjerite Rain Coin predviđanje cijene sada!

Rain Coin (RAINCOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rain Coin (RAINCOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAINCOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rain Coin (RAINCOIN)

Tražiš kako kupiti Rain Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rain Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RAINCOIN u lokalnim valutama

Rain Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Rain Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Rain Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rain Coin

Koliko Rain Coin (RAINCOIN) vrijedi danas?
Cijena RAINCOIN uživo u USD je 3.924 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAINCOIN u USD?
Trenutačna cijena RAINCOIN u USD je $ 3.924. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rain Coin?
Tržišna kapitalizacija za RAINCOIN je $ 3.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAINCOIN?
Količina u optjecaju za RAINCOIN je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAINCOIN?
RAINCOIN je postigao ATH cijenu od 18.028660604972888 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAINCOIN?
RAINCOIN je vidio ATL cijenu od 0.000114358726534958 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAINCOIN?
24-satni obujam trgovanja za RAINCOIN je $ 98.14K USD.
Hoće li RAINCOIN još narasti ove godine?
RAINCOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAINCOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:19:06 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

