Rain Protocol (RAIN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Rain Protocol (RAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:33:15 (UTC+8)
Rain Protocol (RAIN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rain Protocol (RAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.94B
$ 3.94B$ 3.94B
Povijesni maksimum:
$ 0.005
$ 0.005$ 0.005
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0034231
$ 0.0034231$ 0.0034231

Rain Protocol (RAIN) Informacije

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Službena web stranica:
https://www.rain.one
Bijela knjiga:
https://whitepaper.rain.one
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Rain Protocol (RAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Rain Protocol (RAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RAIN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RAIN tokena, istražite RAIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RAIN

Jeste li zainteresirani za dodavanje Rain Protocol (RAIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RAIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Rain Protocol (RAIN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena RAIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

RAIN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide RAIN? Naša RAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti