Reploy (RAI) Informacije Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Službena web stranica: https://www.reploy.ai/ Bijela knjiga: https://www.reploy.ai/docs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Kupi RAI odmah!

Reploy (RAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reploy (RAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Povijesni maksimum: $ 14 $ 14 $ 14 Povijesni minimum: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Trenutna cijena: $ 0.3851 $ 0.3851 $ 0.3851 Saznajte više o cijeni Reploy (RAI)

Reploy (RAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reploy (RAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAI tokena, istražite RAI cijenu tokena uživo!

Reploy (RAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RAI povijest cijena odmah!

RAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RAI? Naša RAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RAI predviđanje cijene tokena odmah!

