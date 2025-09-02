Više o RAI

Reploy Cijena(RAI)

1 RAI u USD cijena uživo:

$0.3783
-0.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Reploy (RAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:56 (UTC+8)

Reploy (RAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.37
24-satna najniža cijena
$ 0.41
24-satna najviša cijena

$ 0.37
$ 0.41
$ 13.719960835270252
$ 0.12122974029812877
+0.82%

-0.63%

-9.44%

-9.44%

Reploy (RAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3783. Tijekom protekla 24 sata, RAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.37 i najviše cijene $ 0.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAI je $ 13.719960835270252, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12122974029812877.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAI se promijenio za +0.82% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i -9.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reploy (RAI)

No.1508

$ 3.78M
$ 55.54K
$ 3.78M
10.00M
10,000,000
10,000,000
100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reploy je $ 3.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.54K. Količina u optjecaju RAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.78M.

Reploy (RAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Reploy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002398-0.63%
30 dana$ -0.0942-19.94%
60 dana$ -0.3597-48.74%
90 dana$ -0.3331-46.83%
Reploy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RAI od $ -0.002398 (-0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Reploy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0942 (-19.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Reploy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RAI od $ -0.3597 (-48.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Reploy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.3331 (-46.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Reploy (RAI)?

Pogledajte Reploy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Reploy (RAI)

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Reploy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Reploy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Reploy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Reploy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Reploy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reploy (RAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reploy (RAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reploy.

Provjerite Reploy predviđanje cijene sada!

Reploy (RAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reploy (RAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Reploy (RAI)

Tražiš kako kupiti Reploy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Reploy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RAI u lokalnim valutama

1 Reploy(RAI) u VND
9,954.9645
1 Reploy(RAI) u AUD
A$0.575016
1 Reploy(RAI) u GBP
0.276159
1 Reploy(RAI) u EUR
0.321555
1 Reploy(RAI) u USD
$0.3783
1 Reploy(RAI) u MYR
RM1.596426
1 Reploy(RAI) u TRY
15.563262
1 Reploy(RAI) u JPY
¥55.6101
1 Reploy(RAI) u ARS
ARS$521.074203
1 Reploy(RAI) u RUB
30.479631
1 Reploy(RAI) u INR
33.286617
1 Reploy(RAI) u IDR
Rp6,201.638352
1 Reploy(RAI) u KRW
527.61501
1 Reploy(RAI) u PHP
21.608496
1 Reploy(RAI) u EGP
￡E.18.358899
1 Reploy(RAI) u BRL
R$2.054169
1 Reploy(RAI) u CAD
C$0.518271
1 Reploy(RAI) u BDT
45.974799
1 Reploy(RAI) u NGN
579.324837
1 Reploy(RAI) u COP
$1,519.275498
1 Reploy(RAI) u ZAR
R.6.65808
1 Reploy(RAI) u UAH
15.650271
1 Reploy(RAI) u VES
Bs55.2318
1 Reploy(RAI) u CLP
$366.951
1 Reploy(RAI) u PKR
Rs107.195088
1 Reploy(RAI) u KZT
203.604843
1 Reploy(RAI) u THB
฿12.215307
1 Reploy(RAI) u TWD
NT$11.583546
1 Reploy(RAI) u AED
د.إ1.388361
1 Reploy(RAI) u CHF
Fr0.30264
1 Reploy(RAI) u HKD
HK$2.946957
1 Reploy(RAI) u AMD
֏144.608958
1 Reploy(RAI) u MAD
.د.م3.397134
1 Reploy(RAI) u MXN
$7.051512
1 Reploy(RAI) u SAR
ريال1.418625
1 Reploy(RAI) u PLN
1.373229
1 Reploy(RAI) u RON
лв1.638039
1 Reploy(RAI) u SEK
kr3.548454
1 Reploy(RAI) u BGN
лв0.631761
1 Reploy(RAI) u HUF
Ft127.630854
1 Reploy(RAI) u CZK
7.887555
1 Reploy(RAI) u KWD
د.ك0.1153815
1 Reploy(RAI) u ILS
1.267305
1 Reploy(RAI) u AOA
Kz344.846931
1 Reploy(RAI) u BHD
.د.ب0.1422408
1 Reploy(RAI) u BMD
$0.3783
1 Reploy(RAI) u DKK
kr2.409771
1 Reploy(RAI) u HNL
L9.896328
1 Reploy(RAI) u MUR
17.32614
1 Reploy(RAI) u NAD
$6.642948
1 Reploy(RAI) u NOK
kr3.779217
1 Reploy(RAI) u NZD
$0.639327
1 Reploy(RAI) u PAB
B/.0.3783
1 Reploy(RAI) u PGK
K1.600209
1 Reploy(RAI) u QAR
ر.ق1.377012
1 Reploy(RAI) u RSD
дин.37.837566

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reploy

Koliko Reploy (RAI) vrijedi danas?
Cijena RAI uživo u USD je 0.3783 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAI u USD?
Trenutačna cijena RAI u USD je $ 0.3783. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reploy?
Tržišna kapitalizacija za RAI je $ 3.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAI?
Količina u optjecaju za RAI je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAI?
RAI je postigao ATH cijenu od 13.719960835270252 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAI?
RAI je vidio ATL cijenu od 0.12122974029812877 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAI?
24-satni obujam trgovanja za RAI je $ 55.54K USD.
Hoće li RAI još narasti ove godine?
RAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Reploy (RAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.

