Rabi (RABI) Informacije The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Službena web stranica: https://rabi.foundation/ Bijela knjiga: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Kupi RABI odmah!

Rabi (RABI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rabi (RABI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 190.40K $ 190.40K $ 190.40K Povijesni maksimum: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Povijesni minimum: $ 0.000190044392803159 $ 0.000190044392803159 $ 0.000190044392803159 Trenutna cijena: $ 0.0001904 $ 0.0001904 $ 0.0001904 Saznajte više o cijeni Rabi (RABI)

Rabi (RABI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rabi (RABI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RABI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RABI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RABI tokena, istražite RABI cijenu tokena uživo!

