Quizon (QZN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Quizon (QZN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Quizon (QZN) Informacije

Quizon is a pioneering Web3 platform that fuses AI-driven task design, knowledge assessment, and SocialFi to create an incentivized learning ecosystem. Powered by a knowledge-base-driven AI agent, Quizon redefines how users engage with and master knowledge.

Službena web stranica:
https://quizon.info
Bijela knjiga:
https://quizon.gitbook.io/quizon
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/address/0x520bD8D14De4A180A99CCdc683cE896031BdAC51

Quizon (QZN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quizon (QZN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
--
----
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
--
----
Povijesni maksimum:
$ 0.72
$ 0.72
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0000000076
$ 0.0000000076

Quizon (QZN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Quizon (QZN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj QZN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja QZN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku QZN tokena, istražite QZN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QZN

Jeste li zainteresirani za dodavanje Quizon (QZN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QZN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Quizon (QZN) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena QZN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

QZN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide QZN? Naša QZN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

