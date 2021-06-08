Quickswap (QUICK) Tokenomika

Quickswap (QUICK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Quickswap (QUICK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Quickswap (QUICK) Informacije

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Službena web stranica:
https://quickswap.exchange/
Bijela knjiga:
https://docs.quickswap.exchange/
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17

Quickswap (QUICK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quickswap (QUICK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 19.14M
$ 19.14M$ 19.14M
Ukupna količina:
$ 946.47M
$ 946.47M$ 946.47M
Količina u optjecaju:
$ 740.00M
$ 740.00M$ 740.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 25.86M
$ 25.86M$ 25.86M
Povijesni maksimum:
$ 0.119
$ 0.119$ 0.119
Povijesni minimum:
$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012
Trenutna cijena:
$ 0.02586
$ 0.02586$ 0.02586

Quickswap (QUICK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Quickswap (QUICK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj QUICK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja QUICK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku QUICK tokena, istražite QUICK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QUICK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Quickswap (QUICK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QUICK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Quickswap (QUICK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena QUICK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

QUICK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide QUICK? Naša QUICK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.