Quickswap (QUICK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quickswap (QUICK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quickswap (QUICK) Informacije QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Službena web stranica: https://quickswap.exchange/ Bijela knjiga: https://docs.quickswap.exchange/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Kupi QUICK odmah!

Quickswap (QUICK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quickswap (QUICK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Ukupna količina: $ 946.47M $ 946.47M $ 946.47M Količina u optjecaju: $ 740.00M $ 740.00M $ 740.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.86M $ 25.86M $ 25.86M Povijesni maksimum: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Povijesni minimum: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Trenutna cijena: $ 0.02586 $ 0.02586 $ 0.02586 Saznajte više o cijeni Quickswap (QUICK)

Quickswap (QUICK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quickswap (QUICK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUICK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUICK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUICK tokena, istražite QUICK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QUICK Jeste li zainteresirani za dodavanje Quickswap (QUICK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QUICK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati QUICK na MEXC-u odmah!

Quickswap (QUICK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena QUICK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite QUICK povijest cijena odmah!

QUICK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUICK? Naša QUICK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUICK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!