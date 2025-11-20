QUANTUM Cijena danas

Trenutačna cijena QUANTUM (QUANTUM) danas je $ 0.00288, s promjenom od 0.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QUANTUM u USD je $ 0.00288 po QUANTUM.

QUANTUM trenutačno je na #4282 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 QUANTUM. Tijekom posljednja 24 sata, QUANTUM trgovao je između $ 0.0028 (niska) i $ 0.002896 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.7303169003467307, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00048219051846745.

U kratkoročnim performansama, QUANTUM se kretao -0.21% u posljednjem satu i -1.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 117.68K.

Informacije o tržištu QUANTUM (QUANTUM)

Poredak No.4282 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 117.68K$ 117.68K $ 117.68K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.88B$ 2.88B $ 2.88B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain QUANTUM

