QUAI (QUAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u QUAI (QUAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

QUAI (QUAI) Informacije Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Službena web stranica: https://qu.ai/ Bijela knjiga: https://qu.ai/litepaper Istraživač blokova: https://quaiscan.io Kupi QUAI odmah!

QUAI (QUAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUAI (QUAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.72M $ 30.72M $ 30.72M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 782.48M $ 782.48M $ 782.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 117.78M $ 117.78M $ 117.78M Povijesni maksimum: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Povijesni minimum: $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 Trenutna cijena: $ 0.03926 $ 0.03926 $ 0.03926 Saznajte više o cijeni QUAI (QUAI)

QUAI (QUAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QUAI (QUAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUAI tokena, istražite QUAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QUAI Jeste li zainteresirani za dodavanje QUAI (QUAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QUAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati QUAI na MEXC-u odmah!

QUAI (QUAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena QUAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite QUAI povijest cijena odmah!

QUAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUAI? Naša QUAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!