QUAI (QUAI) Tokenomika

QUAI (QUAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u QUAI (QUAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

QUAI (QUAI) Informacije

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

Službena web stranica:
https://qu.ai/
Bijela knjiga:
https://qu.ai/litepaper
Istraživač blokova:
https://quaiscan.io

QUAI (QUAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QUAI (QUAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 30.72M
$ 30.72M$ 30.72M
Ukupna količina:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Količina u optjecaju:
$ 782.48M
$ 782.48M$ 782.48M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 117.78M
$ 117.78M$ 117.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.3676
$ 0.3676$ 0.3676
Povijesni minimum:
$ 0.03467035382296019
$ 0.03467035382296019$ 0.03467035382296019
Trenutna cijena:
$ 0.03926
$ 0.03926$ 0.03926

QUAI (QUAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike QUAI (QUAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj QUAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja QUAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku QUAI tokena, istražite QUAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QUAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje QUAI (QUAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QUAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

QUAI (QUAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena QUAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

QUAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide QUAI? Naša QUAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.