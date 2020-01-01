RichQUACK (QUACK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RichQUACK (QUACK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RichQUACK (QUACK) Informacije QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Službena web stranica: https://www.richquack.com Bijela knjiga: https://www.richquack.com/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Kupi QUACK odmah!

RichQUACK (QUACK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RichQUACK (QUACK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.97M $ 13.97M $ 13.97M Ukupna količina: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Količina u optjecaju: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.82M $ 14.82M $ 14.82M Povijesni maksimum: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000000003168 $ 0.0000000003168 $ 0.0000000003168 Saznajte više o cijeni RichQUACK (QUACK)

RichQUACK (QUACK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RichQUACK (QUACK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUACK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUACK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUACK tokena, istražite QUACK cijenu tokena uživo!

