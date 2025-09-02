RichQUACK (QUACK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000000003186. Tijekom protekla 24 sata, QUACKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000000003152 i najviše cijene $ 0.0000000003254, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUACK je $ 0.000000025288914506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUACK se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RichQUACK (QUACK)
Trenutačna tržišna kapitalizacija RichQUACK je $ 14.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 146.57K. Količina u optjecaju QUACK je 44,085.96T, s ukupnom količinom od 46775855335611000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.90M.
RichQUACK (QUACK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RichQUACK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000000000089
+0.28%
30 dana
$ +0.0000000000052
+1.65%
60 dana
$ +0.0000000000194
+6.48%
90 dana
$ -0.0000000000047
-1.46%
RichQUACK promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u QUACK od $ +0.00000000000089 (+0.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RichQUACK 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000000052 (+1.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RichQUACK 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QUACK od $ +0.0000000000194 (+6.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RichQUACK 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000000047 (-1.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.
RichQUACK dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RichQUACK ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti QUACK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o RichQUACK na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RichQUACK učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
RichQUACK Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RichQUACK (QUACK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RichQUACK (QUACK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RichQUACK.
Razumijevanje tokenomike RichQUACK (QUACK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUACK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RichQUACK (QUACK)
Tražiš kako kupiti RichQUACK? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RichQUACK na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.