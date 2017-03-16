Qtum (QTUM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Qtum (QTUM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Qtum (QTUM) Informacije Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Službena web stranica: https://qtum.org/ Bijela knjiga: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Istraživač blokova: https://qtum.info/ Kupi QTUM odmah!

Qtum (QTUM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Qtum (QTUM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 291.15M $ 291.15M $ 291.15M Ukupna količina: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Količina u optjecaju: $ 105.79M $ 105.79M $ 105.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 296.73M $ 296.73M $ 296.73M Povijesni maksimum: $ 35.329 $ 35.329 $ 35.329 Povijesni minimum: $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 $ 0.770017723731 Trenutna cijena: $ 2.752 $ 2.752 $ 2.752 Saznajte više o cijeni Qtum (QTUM)

Qtum (QTUM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Qtum (QTUM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QTUM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QTUM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QTUM tokena, istražite QTUM cijenu tokena uživo!

