Više o QTUM

QTUM Informacije o cijeni

QTUM Bijela knjiga

QTUM Službena web stranica

QTUM Tokenomija

QTUM Prognoza cijena

QTUM Povijest

Vodič za kupnju QTUM

Konverter QTUM u fiducijarnu valutu

QTUM Spot trgovanje

QTUM USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Qtum Logotip

Qtum Cijena(QTUM)

1 QTUM u USD cijena uživo:

$2.542
$2.542$2.542
-2.26%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Qtum (QTUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:34 (UTC+8)

Qtum (QTUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.532
$ 2.532$ 2.532
24-satna najniža cijena
$ 2.903
$ 2.903$ 2.903
24-satna najviša cijena

$ 2.532
$ 2.532$ 2.532

$ 2.903
$ 2.903$ 2.903

$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836

$ 0.770017723731
$ 0.770017723731$ 0.770017723731

-0.47%

-2.26%

-17.42%

-17.42%

Qtum (QTUM) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.542. Tijekom protekla 24 sata, QTUMtrgovalo je između najniže cijene $ 2.532 i najviše cijene $ 2.903, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QTUM je $ 106.8759994506836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.770017723731.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QTUM se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -2.26% u posljednjih 24 sata i -17.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Qtum (QTUM)

No.158

$ 268.92M
$ 268.92M$ 268.92M

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 274.08M
$ 274.08M$ 274.08M

105.79M
105.79M 105.79M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.11%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

QTUM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Qtum je $ 268.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.99M. Količina u optjecaju QTUM je 105.79M, s ukupnom količinom od 107822406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.08M.

Qtum (QTUM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Qtum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.05878-2.26%
30 dana$ +0.53+26.34%
60 dana$ +0.497+24.30%
90 dana$ +0.461+22.15%
Qtum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QTUM od $ -0.05878 (-2.26%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Qtum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.53 (+26.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Qtum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QTUM od $ +0.497 (+24.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Qtum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.461 (+22.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Qtum (QTUM)?

Pogledajte Qtum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Qtum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Qtum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QTUM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Qtum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Qtum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Qtum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Qtum (QTUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Qtum (QTUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Qtum.

Provjerite Qtum predviđanje cijene sada!

Qtum (QTUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Qtum (QTUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QTUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Qtum (QTUM)

Tražiš kako kupiti Qtum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Qtum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QTUM u lokalnim valutama

1 Qtum(QTUM) u VND
66,892.73
1 Qtum(QTUM) u AUD
A$3.86384
1 Qtum(QTUM) u GBP
1.85566
1 Qtum(QTUM) u EUR
2.1607
1 Qtum(QTUM) u USD
$2.542
1 Qtum(QTUM) u MYR
RM10.72724
1 Qtum(QTUM) u TRY
104.57788
1 Qtum(QTUM) u JPY
¥373.674
1 Qtum(QTUM) u ARS
ARS$3,501.37622
1 Qtum(QTUM) u RUB
204.80894
1 Qtum(QTUM) u INR
223.67058
1 Qtum(QTUM) u IDR
Rp41,672.12448
1 Qtum(QTUM) u KRW
3,545.3274
1 Qtum(QTUM) u PHP
145.19904
1 Qtum(QTUM) u EGP
￡E.123.36326
1 Qtum(QTUM) u BRL
R$13.80306
1 Qtum(QTUM) u CAD
C$3.48254
1 Qtum(QTUM) u BDT
308.92926
1 Qtum(QTUM) u NGN
3,892.79338
1 Qtum(QTUM) u COP
$10,208.82452
1 Qtum(QTUM) u ZAR
R.44.7392
1 Qtum(QTUM) u UAH
105.16254
1 Qtum(QTUM) u VES
Bs371.132
1 Qtum(QTUM) u CLP
$2,465.74
1 Qtum(QTUM) u PKR
Rs720.30112
1 Qtum(QTUM) u KZT
1,368.12982
1 Qtum(QTUM) u THB
฿82.08118
1 Qtum(QTUM) u TWD
NT$77.83604
1 Qtum(QTUM) u AED
د.إ9.32914
1 Qtum(QTUM) u CHF
Fr2.0336
1 Qtum(QTUM) u HKD
HK$19.80218
1 Qtum(QTUM) u AMD
֏971.70492
1 Qtum(QTUM) u MAD
.د.م22.82716
1 Qtum(QTUM) u MXN
$47.38288
1 Qtum(QTUM) u SAR
ريال9.5325
1 Qtum(QTUM) u PLN
9.22746
1 Qtum(QTUM) u RON
лв11.00686
1 Qtum(QTUM) u SEK
kr23.84396
1 Qtum(QTUM) u BGN
лв4.24514
1 Qtum(QTUM) u HUF
Ft857.61996
1 Qtum(QTUM) u CZK
53.0007
1 Qtum(QTUM) u KWD
د.ك0.77531
1 Qtum(QTUM) u ILS
8.5157
1 Qtum(QTUM) u AOA
Kz2,317.21094
1 Qtum(QTUM) u BHD
.د.ب0.955792
1 Qtum(QTUM) u BMD
$2.542
1 Qtum(QTUM) u DKK
kr16.19254
1 Qtum(QTUM) u HNL
L66.49872
1 Qtum(QTUM) u MUR
116.4236
1 Qtum(QTUM) u NAD
$44.63752
1 Qtum(QTUM) u NOK
kr25.39458
1 Qtum(QTUM) u NZD
$4.29598
1 Qtum(QTUM) u PAB
B/.2.542
1 Qtum(QTUM) u PGK
K10.75266
1 Qtum(QTUM) u QAR
ر.ق9.25288
1 Qtum(QTUM) u RSD
дин.254.25084

Qtum Resurs

Za dublje razumijevanje Qtum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Qtum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Qtum

Koliko Qtum (QTUM) vrijedi danas?
Cijena QTUM uživo u USD je 2.542 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QTUM u USD?
Trenutačna cijena QTUM u USD je $ 2.542. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Qtum?
Tržišna kapitalizacija za QTUM je $ 268.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QTUM?
Količina u optjecaju za QTUM je 105.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QTUM?
QTUM je postigao ATH cijenu od 106.8759994506836 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QTUM?
QTUM je vidio ATL cijenu od 0.770017723731 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QTUM?
24-satni obujam trgovanja za QTUM je $ 7.99M USD.
Hoće li QTUM još narasti ove godine?
QTUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QTUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:34 (UTC+8)

Qtum (QTUM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

QTUM u USD kalkulator

Iznos

QTUM
QTUM
USD
USD

1 QTUM = 2.542 USD

Trgujte QTUM

QTUMUSDT
$2.542
$2.542$2.542
-2.23%
QTUMBTC
$0.00002353
$0.00002353$0.00002353
-1.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine