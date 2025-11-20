Quanto Cijena danas

Trenutačna cijena Quanto (QTO) danas je $ 0.000425, s promjenom od 8.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QTO u USD je $ 0.000425 po QTO.

Quanto trenutačno je na #3837 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 QTO. Tijekom posljednja 24 sata, QTO trgovao je između $ 0.0003859 (niska) i $ 0.0004333 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.07476906273079051, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000367642366264722.

U kratkoročnim performansama, QTO se kretao -0.84% u posljednjem satu i -69.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 52.55K.

Informacije o tržištu Quanto (QTO)

Poredak No.3837 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 416.92K$ 416.92K $ 416.92K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Ukupna količina 980,977,386.37 980,977,386.37 980,977,386.37 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quanto je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.55K. Količina u optjecaju QTO je 0.00, s ukupnom količinom od 980977386.37. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.92K.