Invesco QQQ Cijena danas

Trenutačna cijena Invesco QQQ (QQQON) danas je $ 611.6, s promjenom od 1.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QQQON u USD je $ 611.6 po QQQON.

Invesco QQQ trenutačno je na #749 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21.15M, s količinom u optjecaju od 34.58K QQQON. Tijekom posljednja 24 sata, QQQON trgovao je između $ 595.62 (niska) i $ 612.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 639.163267863106, dok je rekordna najniža cijena bila $ 566.7159774974706.

U kratkoročnim performansama, QQQON se kretao -0.07% u posljednjem satu i -1.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 63.68K.

Informacije o tržištu Invesco QQQ (QQQON)

Poredak No.749 Tržišna kapitalizacija $ 21.15M$ 21.15M $ 21.15M Obujam (24 sata) $ 63.68K$ 63.68K $ 63.68K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.15M$ 21.15M $ 21.15M Količina u optjecaju 34.58K 34.58K 34.58K Ukupna količina 34,581.17775771 34,581.17775771 34,581.17775771 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Invesco QQQ je $ 21.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.68K. Količina u optjecaju QQQON je 34.58K, s ukupnom količinom od 34581.17775771. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.15M.