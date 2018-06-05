QuarkChain (QKC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u QuarkChain (QKC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

QuarkChain (QKC) Informacije The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Službena web stranica: https://quarkchain.io/ Bijela knjiga: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Kupi QKC odmah!

QuarkChain (QKC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QuarkChain (QKC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 48.03M $ 48.03M $ 48.03M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 67.11M $ 67.11M $ 67.11M Povijesni maksimum: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Povijesni minimum: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Trenutna cijena: $ 0.006711 $ 0.006711 $ 0.006711 Saznajte više o cijeni QuarkChain (QKC)

QuarkChain (QKC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QuarkChain (QKC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QKC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QKC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QKC tokena, istražite QKC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QKC Jeste li zainteresirani za dodavanje QuarkChain (QKC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QKC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati QKC na MEXC-u odmah!

QuarkChain (QKC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena QKC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite QKC povijest cijena odmah!

QKC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QKC? Naša QKC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QKC predviđanje cijene tokena odmah!

