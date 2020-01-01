Quidax Token (QDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Quidax Token (QDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Quidax Token (QDX) Informacije QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Službena web stranica: https://qdx.quidax.io/ Bijela knjiga: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Kupi QDX odmah!

Quidax Token (QDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quidax Token (QDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.42M $ 64.42M $ 64.42M Povijesni maksimum: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.12884 $ 0.12884 $ 0.12884 Saznajte više o cijeni Quidax Token (QDX)

Quidax Token (QDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quidax Token (QDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QDX tokena, istražite QDX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QDX Jeste li zainteresirani za dodavanje Quidax Token (QDX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QDX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati QDX na MEXC-u odmah!

Quidax Token (QDX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena QDX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite QDX povijest cijena odmah!

QDX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QDX? Naša QDX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QDX predviđanje cijene tokena odmah!

