Quidax Token Logotip

Quidax Token Cijena(QDX)

1 QDX u USD cijena uživo:

$0.13144
$0.13144$0.13144
+0.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Quidax Token (QDX)
Quidax Token (QDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.12973
$ 0.12973$ 0.12973
24-satna najniža cijena
$ 0.13425
$ 0.13425$ 0.13425
24-satna najviša cijena

$ 0.12973
$ 0.12973$ 0.12973

$ 0.13425
$ 0.13425$ 0.13425

$ 0.1413140185523702
$ 0.1413140185523702$ 0.1413140185523702

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

+0.12%

+0.07%

+0.07%

Quidax Token (QDX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.13144. Tijekom protekla 24 sata, QDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.12973 i najviše cijene $ 0.13425, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QDX je $ 0.1413140185523702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QDX se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quidax Token (QDX)

No.1130

$ 10.12M
$ 10.12M$ 10.12M

$ 395.99K
$ 395.99K$ 395.99K

$ 65.72M
$ 65.72M$ 65.72M

77.00M
77.00M 77.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

15.40%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quidax Token je $ 10.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 395.99K. Količina u optjecaju QDX je 77.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.72M.

Quidax Token (QDX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Quidax Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001575+0.12%
30 dana$ +0.02044+18.41%
60 dana$ +0.02725+26.15%
90 dana$ +0.10644+425.76%
Quidax Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QDX od $ +0.0001575 (+0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Quidax Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02044 (+18.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Quidax Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QDX od $ +0.02725 (+26.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Quidax Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.10644 (+425.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Quidax Token (QDX)?

Pogledajte Quidax Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Quidax Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QDX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Quidax Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Quidax Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Quidax Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Quidax Token (QDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Quidax Token (QDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Quidax Token.

Provjerite Quidax Token predviđanje cijene sada!

Quidax Token (QDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Quidax Token (QDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Quidax Token (QDX)

Tražiš kako kupiti Quidax Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Quidax Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QDX u lokalnim valutama

1 Quidax Token(QDX) u VND
3,458.8436
1 Quidax Token(QDX) u AUD
A$0.1997888
1 Quidax Token(QDX) u GBP
0.0959512
1 Quidax Token(QDX) u EUR
0.111724
1 Quidax Token(QDX) u USD
$0.13144
1 Quidax Token(QDX) u MYR
RM0.5546768
1 Quidax Token(QDX) u TRY
5.408756
1 Quidax Token(QDX) u JPY
¥19.32168
1 Quidax Token(QDX) u ARS
ARS$181.0467704
1 Quidax Token(QDX) u RUB
10.5901208
1 Quidax Token(QDX) u INR
11.5785496
1 Quidax Token(QDX) u IDR
Rp2,154.7537536
1 Quidax Token(QDX) u KRW
183.06306
1 Quidax Token(QDX) u PHP
7.5236256
1 Quidax Token(QDX) u EGP
￡E.6.3787832
1 Quidax Token(QDX) u BRL
R$0.7137192
1 Quidax Token(QDX) u CAD
C$0.1800728
1 Quidax Token(QDX) u BDT
16.00282
1 Quidax Token(QDX) u NGN
201.5947856
1 Quidax Token(QDX) u COP
$527.8709264
1 Quidax Token(QDX) u ZAR
R.2.3146584
1 Quidax Token(QDX) u UAH
5.448188
1 Quidax Token(QDX) u VES
Bs19.19024
1 Quidax Token(QDX) u CLP
$127.23392
1 Quidax Token(QDX) u PKR
Rs37.3079296
1 Quidax Token(QDX) u KZT
70.8947928
1 Quidax Token(QDX) u THB
฿4.2441976
1 Quidax Token(QDX) u TWD
NT$4.028636
1 Quidax Token(QDX) u AED
د.إ0.4823848
1 Quidax Token(QDX) u CHF
Fr0.105152
1 Quidax Token(QDX) u HKD
HK$1.0239176
1 Quidax Token(QDX) u AMD
֏50.282372
1 Quidax Token(QDX) u MAD
.د.م1.18296
1 Quidax Token(QDX) u MXN
$2.4526704
1 Quidax Token(QDX) u SAR
ريال0.4929
1 Quidax Token(QDX) u PLN
0.4784416
1 Quidax Token(QDX) u RON
лв0.5691352
1 Quidax Token(QDX) u SEK
kr1.2342216
1 Quidax Token(QDX) u BGN
лв0.2195048
1 Quidax Token(QDX) u HUF
Ft44.3899168
1 Quidax Token(QDX) u CZK
2.7418384
1 Quidax Token(QDX) u KWD
د.ك0.0400892
1 Quidax Token(QDX) u ILS
0.440324
1 Quidax Token(QDX) u AOA
Kz119.8167608
1 Quidax Token(QDX) u BHD
.د.ب0.04955288
1 Quidax Token(QDX) u BMD
$0.13144
1 Quidax Token(QDX) u DKK
kr0.8372728
1 Quidax Token(QDX) u HNL
L3.4450424
1 Quidax Token(QDX) u MUR
6.019952
1 Quidax Token(QDX) u NAD
$2.313344
1 Quidax Token(QDX) u NOK
kr1.3130856
1 Quidax Token(QDX) u NZD
$0.2221336
1 Quidax Token(QDX) u PAB
B/.0.13144
1 Quidax Token(QDX) u PGK
K0.5559912
1 Quidax Token(QDX) u QAR
ر.ق0.479756
1 Quidax Token(QDX) u RSD
дин.13.1597728

Quidax Token Resurs

Za dublje razumijevanje Quidax Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Quidax Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Quidax Token

Koliko Quidax Token (QDX) vrijedi danas?
Cijena QDX uživo u USD je 0.13144 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QDX u USD?
Trenutačna cijena QDX u USD je $ 0.13144. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Quidax Token?
Tržišna kapitalizacija za QDX je $ 10.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QDX?
Količina u optjecaju za QDX je 77.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QDX?
QDX je postigao ATH cijenu od 0.1413140185523702 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QDX?
QDX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QDX?
24-satni obujam trgovanja za QDX je $ 395.99K USD.
Hoće li QDX još narasti ove godine?
QDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
