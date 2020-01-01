QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u QBOT AI TRADING (QBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

QBOT AI TRADING (QBOT) Informacije QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market. Službena web stranica: https://www.qbotaitrading.com/ Bijela knjiga: https://qbot-4.gitbook.io/qbot-trading Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xb743bc78806e7db73b26fa6bf27e40c419809edd Kupi QBOT odmah!

QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QBOT AI TRADING (QBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: $ 28.88 $ 28.88 $ 28.88 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000000000000000351 $ 0.000000000000000351 $ 0.000000000000000351 Saznajte više o cijeni QBOT AI TRADING (QBOT)

QBOT AI TRADING (QBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QBOT AI TRADING (QBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QBOT tokena, istražite QBOT cijenu tokena uživo!

