QBOT AI TRADING (QBOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000000000000222. Tijekom protekla 24 sata, QBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000000000178 i najviše cijene $ 0.000000000000000251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QBOT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QBOT se promijenio za +2.30% u posljednjih sat vremena, +16.84% u posljednjih 24 sata i -77.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu QBOT AI TRADING (QBOT)
$ 245.58
$ 245.58
$ 0.00
$ 0.00
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija QBOT AI TRADING je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 245.58. Količina u optjecaju QBOT je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
QBOT AI TRADING (QBOT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena QBOT AI TRADING za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000000000000000032
+16.84%
30 dana
$ -0.000000026299999778
-100.00%
60 dana
$ -0.017099999999999778
-100.00%
90 dana
$ -0.099999999999999778
-100.00%
QBOT AI TRADING promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u QBOT od $ +0.000000000000000032 (+16.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
QBOT AI TRADING 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000026299999778 (-100.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
QBOT AI TRADING 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QBOT od $ -0.017099999999999778 (-100.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
QBOT AI TRADING 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.099999999999999778 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena QBOT AI TRADING (QBOT)?
QBOT is a revolutionary AI-driven cryptocurrency trading platform that automates the trading process with intelligent algorithms designed to maximize profitability while minimizing risk. By using cutting-edge artificial intelligence, blockchain technology, and an incentivized tokenomics model, QBOT aims to empower traders of all skill levels to optimize their trading strategies and gain an edge in the rapidly evolving crypto market.
QBOT AI TRADING Predviđanje cijene (USD)
Koliko će QBOT AI TRADING (QBOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QBOT AI TRADING (QBOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QBOT AI TRADING.
Razumijevanje tokenomike QBOT AI TRADING (QBOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QBOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
