Pixer Eternity (PXT) Informacije Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Službena web stranica: https://pixer.club/ Bijela knjiga: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d Kupi PXT odmah!

Pixer Eternity (PXT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pixer Eternity (PXT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Povijesni maksimum: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Povijesni minimum: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Trenutna cijena: $ 0.0012 $ 0.0012 $ 0.0012 Saznajte više o cijeni Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity (PXT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pixer Eternity (PXT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PXT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PXT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PXT tokena, istražite PXT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PXT Jeste li zainteresirani za dodavanje Pixer Eternity (PXT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PXT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PXT na MEXC-u odmah!

Pixer Eternity (PXT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PXT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PXT povijest cijena odmah!

PXT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PXT? Naša PXT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PXT predviđanje cijene tokena odmah!

