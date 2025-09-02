Više o PXT

Pixer Eternity Logotip

Pixer Eternity Cijena(PXT)

Grafikon aktualnih cijena Pixer Eternity (PXT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:18:02 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Informacije o cijeni (USD)

Pixer Eternity (PXT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001175. Tijekom protekla 24 sata, PXTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001124 i najviše cijene $ 0.001203, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PXT je $ 3.454607885639246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001100784672810677.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PXT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.98% u posljednjih 24 sata i -9.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixer Eternity (PXT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixer Eternity je $ 3.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 406.35K. Količina u optjecaju PXT je 3.12B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.75M.

Pixer Eternity (PXT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pixer Eternity za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00004497+3.98%
30 dana$ -0.000305-20.61%
60 dana$ -0.001535-56.65%
90 dana$ -0.002695-69.64%
Pixer Eternity promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PXT od $ +0.00004497 (+3.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pixer Eternity 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000305 (-20.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pixer Eternity 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PXT od $ -0.001535 (-56.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pixer Eternity 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002695 (-69.64%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pixer Eternity (PXT)?

Pogledajte Pixer Eternity stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pixer Eternity (PXT)

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Pixer Eternity dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pixer Eternity ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PXT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pixer Eternity na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pixer Eternity učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pixer Eternity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pixer Eternity (PXT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pixer Eternity (PXT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pixer Eternity.

Provjerite Pixer Eternity predviđanje cijene sada!

Pixer Eternity (PXT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pixer Eternity (PXT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PXT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pixer Eternity (PXT)

Tražiš kako kupiti Pixer Eternity? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pixer Eternity na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PXT u lokalnim valutama

Pixer Eternity Resurs

Za dublje razumijevanje Pixer Eternity, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pixer Eternity web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pixer Eternity

Koliko Pixer Eternity (PXT) vrijedi danas?
Cijena PXT uživo u USD je 0.001175 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PXT u USD?
Trenutačna cijena PXT u USD je $ 0.001175. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pixer Eternity?
Tržišna kapitalizacija za PXT je $ 3.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PXT?
Količina u optjecaju za PXT je 3.12B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PXT?
PXT je postigao ATH cijenu od 3.454607885639246 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PXT?
PXT je vidio ATL cijenu od 0.001100784672810677 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PXT?
24-satni obujam trgovanja za PXT je $ 406.35K USD.
Hoće li PXT još narasti ove godine?
PXT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PXT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:18:02 (UTC+8)

Pixer Eternity (PXT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

