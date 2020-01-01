PussFi (PUSS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PussFi (PUSS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PussFi (PUSS) Informacije $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Službena web stranica: https://puss.meme Bijela knjiga: https://puss.meme/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Kupi PUSS odmah!

PussFi (PUSS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PussFi (PUSS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Povijesni maksimum: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 Povijesni minimum: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Trenutna cijena: $ 0.005639 $ 0.005639 $ 0.005639 Saznajte više o cijeni PussFi (PUSS)

PussFi (PUSS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PussFi (PUSS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUSS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUSS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUSS tokena, istražite PUSS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PUSS Jeste li zainteresirani za dodavanje PussFi (PUSS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PUSS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PUSS na MEXC-u odmah!

PussFi (PUSS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PUSS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PUSS povijest cijena odmah!

PUSS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUSS? Naša PUSS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUSS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!