EPNS (PUSH) Informacije Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Službena web stranica: https://push.org/ Bijela knjiga: https://push.org/docs Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Kupi PUSH odmah!

EPNS (PUSH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EPNS (PUSH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.63M $ 3.63M $ 3.63M Povijesni maksimum: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Povijesni minimum: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Trenutna cijena: $ 0.03632 $ 0.03632 $ 0.03632 Saznajte više o cijeni EPNS (PUSH)

EPNS (PUSH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EPNS (PUSH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUSH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUSH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUSH tokena, istražite PUSH cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje EPNS (PUSH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PUSH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

EPNS (PUSH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PUSH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PUSH povijest cijena odmah!

PUSH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUSH? Naša PUSH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUSH predviđanje cijene tokena odmah!

