I love puppies Cijena danas

Trenutačna cijena I love puppies (PUPPIES1) danas je $ 0.0000000000000612, s promjenom od 3.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUPPIES1 u USD je $ 0.0000000000000612 po PUPPIES1.

I love puppies trenutačno je na #4004 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 PUPPIES1. Tijekom posljednja 24 sata, PUPPIES1 trgovao je između $ 0.0000000000000591 (niska) i $ 0.0000000000000612 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000000000339902443, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000000000316317.

U kratkoročnim performansama, PUPPIES1 se kretao 0.00% u posljednjem satu i -10.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 39.22.

Informacije o tržištu I love puppies (PUPPIES1)

Poredak No.4004 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 39.22$ 39.22 $ 39.22 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.75K$ 25.75K $ 25.75K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Ukupna količina 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija I love puppies je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.22. Količina u optjecaju PUPPIES1 je 0.00, s ukupnom količinom od 420690000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.75K.