I love puppies (PUPPIES) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u I love puppies (PUPPIES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:32:32 (UTC+8)
I love puppies (PUPPIES) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za I love puppies (PUPPIES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 42.07T
Količina u optjecaju:
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 9.89M
Povijesni maksimum:
$ 0.0000046607
Povijesni minimum:
$ 0.000000001766024703
Trenutna cijena:
$ 0.0000002351
I love puppies (PUPPIES) Informacije

I Love Puppies – Elon Musk

Službena web stranica:
https://www.ilovepuppies.cc/
Bijela knjiga:
https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0xcf91b70017eabde82c9671e30e5502d312ea6eb2

I love puppies (PUPPIES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike I love puppies (PUPPIES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PUPPIES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PUPPIES tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PUPPIES tokena, istražite PUPPIES cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti