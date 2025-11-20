I love puppies Cijena danas

Trenutačna cijena I love puppies (PUPPIES) danas je $ 0.0000002733, s promjenom od 3.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PUPPIES u USD je $ 0.0000002733 po PUPPIES.

I love puppies trenutačno je na #3683 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 PUPPIES. Tijekom posljednja 24 sata, PUPPIES trgovao je između $ 0.000000254 (niska) i $ 0.0000002811 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000001189097557191, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000001766024703.

U kratkoročnim performansama, PUPPIES se kretao -0.84% u posljednjem satu i -23.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.86K.

Informacije o tržištu I love puppies (PUPPIES)

Poredak No.3683 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 53.86K$ 53.86K $ 53.86K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Ukupna količina 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 42,069,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija I love puppies je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.86K. Količina u optjecaju PUPPIES je 0.00, s ukupnom količinom od 42069000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.50M.