PUNDIAI (PUNDIAI) Informacije Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Službena web stranica: https://pundi.ai/ Bijela knjiga: https://pundi.gitbook.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Kupi PUNDIAI odmah!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUNDIAI (PUNDIAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Ukupna količina: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Količina u optjecaju: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.05M $ 15.05M $ 15.05M Povijesni maksimum: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Povijesni minimum: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Trenutna cijena: $ 0.7949 $ 0.7949 $ 0.7949 Saznajte više o cijeni PUNDIAI (PUNDIAI)

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PUNDIAI (PUNDIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUNDIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNDIAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUNDIAI tokena, istražite PUNDIAI cijenu tokena uživo!

