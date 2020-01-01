PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u PUNDIAI (PUNDIAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Informacije

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Službena web stranica:
https://pundi.ai/
Bijela knjiga:
https://pundi.gitbook.io/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUNDIAI (PUNDIAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M
Ukupna količina:
$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M
Količina u optjecaju:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.05M
$ 15.05M$ 15.05M
Povijesni maksimum:
$ 53.947
$ 53.947$ 53.947
Povijesni minimum:
$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043
Trenutna cijena:
$ 0.7949
$ 0.7949$ 0.7949

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike PUNDIAI (PUNDIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PUNDIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PUNDIAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PUNDIAI tokena, istražite PUNDIAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PUNDIAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje PUNDIAI (PUNDIAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PUNDIAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

PUNDIAI (PUNDIAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PUNDIAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PUNDIAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PUNDIAI? Naša PUNDIAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.