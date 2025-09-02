Više o PUNDIAI

PUNDIAI Cijena(PUNDIAI)

1 PUNDIAI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena PUNDIAI (PUNDIAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:12 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-4.40%

+1.67%

-69.95%

-69.95%

PUNDIAI (PUNDIAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8455. Tijekom protekla 24 sata, PUNDIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.8315 i najviše cijene $ 0.9355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNDIAI je $ 18.389348329635098, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.8253727976425043.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNDIAI se promijenio za -4.40% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -69.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUNDIAI (PUNDIAI)

No.997

37.28%

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNDIAI je $ 5.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.01K. Količina u optjecaju PUNDIAI je 7.06M, s ukupnom količinom od 8312980. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.01M.

PUNDIAI (PUNDIAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PUNDIAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.013888+1.67%
30 dana$ -3.535-80.70%
60 dana$ -6.3691-88.29%
90 dana$ -9.1545-91.55%
PUNDIAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PUNDIAI od $ +0.013888 (+1.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PUNDIAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -3.535 (-80.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PUNDIAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PUNDIAI od $ -6.3691 (-88.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PUNDIAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -9.1545 (-91.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PUNDIAI (PUNDIAI)?

Pogledajte PUNDIAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PUNDIAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PUNDIAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PUNDIAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PUNDIAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PUNDIAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUNDIAI (PUNDIAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUNDIAI (PUNDIAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUNDIAI.

Provjerite PUNDIAI predviđanje cijene sada!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUNDIAI (PUNDIAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNDIAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PUNDIAI (PUNDIAI)

Tražiš kako kupiti PUNDIAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PUNDIAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PUNDIAI u lokalnim valutama

PUNDIAI Resurs

Za dublje razumijevanje PUNDIAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PUNDIAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUNDIAI

Koliko PUNDIAI (PUNDIAI) vrijedi danas?
Cijena PUNDIAI uživo u USD je 0.8455 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUNDIAI u USD?
Trenutačna cijena PUNDIAI u USD je $ 0.8455. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUNDIAI?
Tržišna kapitalizacija za PUNDIAI je $ 5.97M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUNDIAI?
Količina u optjecaju za PUNDIAI je 7.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNDIAI?
PUNDIAI je postigao ATH cijenu od 18.389348329635098 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNDIAI?
PUNDIAI je vidio ATL cijenu od 1.8253727976425043 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUNDIAI?
24-satni obujam trgovanja za PUNDIAI je $ 18.01K USD.
Hoće li PUNDIAI još narasti ove godine?
PUNDIAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNDIAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:30:12 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

