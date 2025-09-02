PUNDIAI (PUNDIAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8455. Tijekom protekla 24 sata, PUNDIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.8315 i najviše cijene $ 0.9355, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUNDIAI je $ 18.389348329635098, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.8253727976425043.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUNDIAI se promijenio za -4.40% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -69.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PUNDIAI (PUNDIAI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija PUNDIAI je $ 5.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 18.01K. Količina u optjecaju PUNDIAI je 7.06M, s ukupnom količinom od 8312980. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.01M.
PUNDIAI (PUNDIAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PUNDIAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.013888
+1.67%
30 dana
$ -3.535
-80.70%
60 dana
$ -6.3691
-88.29%
90 dana
$ -9.1545
-91.55%
PUNDIAI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PUNDIAI od $ +0.013888 (+1.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PUNDIAI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -3.535 (-80.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PUNDIAI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PUNDIAI od $ -6.3691 (-88.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PUNDIAI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -9.1545 (-91.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+.
Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.
PUNDIAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PUNDIAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PUNDIAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PUNDIAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.