Što je PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUNDIAI (PUNDIAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUNDIAI (PUNDIAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUNDIAI.

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUNDIAI (PUNDIAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUNDIAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PUNDIAI (PUNDIAI)

PUNDIAI u lokalnim valutama

PUNDIAI Resurs

Za dublje razumijevanje PUNDIAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUNDIAI Koliko PUNDIAI (PUNDIAI) vrijedi danas? Cijena PUNDIAI uživo u USD je 0.8455 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PUNDIAI u USD? $ 0.8455 . Provjerite Trenutačna cijena PUNDIAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PUNDIAI? Tržišna kapitalizacija za PUNDIAI je $ 5.97M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PUNDIAI? Količina u optjecaju za PUNDIAI je 7.06M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUNDIAI? PUNDIAI je postigao ATH cijenu od 18.389348329635098 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUNDIAI? PUNDIAI je vidio ATL cijenu od 1.8253727976425043 USD . Koliki je obujam trgovanja za PUNDIAI? 24-satni obujam trgovanja za PUNDIAI je $ 18.01K USD . Hoće li PUNDIAI još narasti ove godine? PUNDIAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUNDIAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

