pumpBTC (PUMPBTC) Informacije PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. Službena web stranica: https://pumpbtc.xyz/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C Kupi PUMPBTC odmah!

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za pumpBTC (PUMPBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.09M $ 10.09M $ 10.09M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 35.40M $ 35.40M $ 35.40M Povijesni maksimum: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 Povijesni minimum: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 Trenutna cijena: $ 0.0354 $ 0.0354 $ 0.0354 Saznajte više o cijeni pumpBTC (PUMPBTC)

pumpBTC (PUMPBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike pumpBTC (PUMPBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUMPBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUMPBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUMPBTC tokena, istražite PUMPBTC cijenu tokena uživo!

pumpBTC (PUMPBTC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PUMPBTC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PUMPBTC povijest cijena odmah!

PUMPBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUMPBTC? Naša PUMPBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PUMPBTC predviđanje cijene tokena odmah!

