PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

PUMLx dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PUMLx ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti PUMLX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o PUMLx na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PUMLx učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PUMLx Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUMLx (PUMLX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUMLx (PUMLX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUMLx.

Provjerite PUMLx predviđanje cijene sada!

PUMLx (PUMLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUMLx (PUMLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUMLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PUMLx (PUMLX)

Tražiš kako kupiti PUMLx? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PUMLx na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PUMLX u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

PUMLx Resurs

Za dublje razumijevanje PUMLx, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUMLx Koliko PUMLx (PUMLX) vrijedi danas? Cijena PUMLX uživo u USD je 0.00059 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PUMLX u USD? $ 0.00059 . Provjerite Trenutačna cijena PUMLX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PUMLx? Tržišna kapitalizacija za PUMLX je $ 76.26K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PUMLX? Količina u optjecaju za PUMLX je 129.25M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUMLX? PUMLX je postigao ATH cijenu od 0.07747265475856323 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUMLX? PUMLX je vidio ATL cijenu od 0.000250137201915361 USD . Koliki je obujam trgovanja za PUMLX? 24-satni obujam trgovanja za PUMLX je $ 0.00 USD . Hoće li PUMLX još narasti ove godine? PUMLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUMLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

PUMLx (PUMLX) Važna ažuriranja industrije

