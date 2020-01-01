pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u pSTAKE Finance (PSTAKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) Informacije pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Službena web stranica: https://pstake.finance Bijela knjiga: https://docs.pstake.finance Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/persistence Kupi PSTAKE odmah!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za pSTAKE Finance (PSTAKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.56M $ 13.56M $ 13.56M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.42M $ 15.42M $ 15.42M Povijesni maksimum: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Povijesni minimum: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Trenutna cijena: $ 0.030839 $ 0.030839 $ 0.030839 Saznajte više o cijeni pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike pSTAKE Finance (PSTAKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PSTAKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PSTAKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PSTAKE tokena, istražite PSTAKE cijenu tokena uživo!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PSTAKE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PSTAKE povijest cijena odmah!

PSTAKE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PSTAKE? Naša PSTAKE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PSTAKE predviđanje cijene tokena odmah!

