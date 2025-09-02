Što je pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje pSTAKE Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti PSTAKE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o pSTAKE Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje pSTAKE Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

pSTAKE Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će pSTAKE Finance (PSTAKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših pSTAKE Finance (PSTAKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za pSTAKE Finance.

Provjerite pSTAKE Finance predviđanje cijene sada!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike pSTAKE Finance (PSTAKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSTAKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti pSTAKE Finance (PSTAKE)

Tražiš kako kupiti pSTAKE Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti pSTAKE Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PSTAKE u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

pSTAKE Finance Resurs

Za dublje razumijevanje pSTAKE Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o pSTAKE Finance Koliko pSTAKE Finance (PSTAKE) vrijedi danas? Cijena PSTAKE uživo u USD je 0.030935 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PSTAKE u USD? $ 0.030935 . Provjerite Trenutačna cijena PSTAKE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija pSTAKE Finance? Tržišna kapitalizacija za PSTAKE je $ 13.60M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PSTAKE? Količina u optjecaju za PSTAKE je 439.65M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSTAKE? PSTAKE je postigao ATH cijenu od 1.2477214231597014 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSTAKE? PSTAKE je vidio ATL cijenu od 0.00862981543543736 USD . Koliki je obujam trgovanja za PSTAKE? 24-satni obujam trgovanja za PSTAKE je $ 123.02K USD . Hoće li PSTAKE još narasti ove godine? PSTAKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSTAKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.