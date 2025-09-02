Više o PSTAKE

1 PSTAKE u USD cijena uživo:

-2.04%1D
Grafikon aktualnih cijena pSTAKE Finance (PSTAKE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:08:46 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.47%

-2.04%

-5.43%

-5.43%

pSTAKE Finance (PSTAKE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.030935. Tijekom protekla 24 sata, PSTAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.030201 i najviše cijene $ 0.031976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSTAKE je $ 1.2477214231597014, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00862981543543736.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSTAKE se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i -5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pSTAKE Finance (PSTAKE)

No.1022

87.93%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija pSTAKE Finance je $ 13.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 123.02K. Količina u optjecaju PSTAKE je 439.65M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.47M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena pSTAKE Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00064422-2.04%
30 dana$ +0.001448+4.91%
60 dana$ -0.002648-7.89%
90 dana$ -0.038062-55.17%
pSTAKE Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PSTAKE od $ -0.00064422 (-2.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

pSTAKE Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001448 (+4.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

pSTAKE Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PSTAKE od $ -0.002648 (-7.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

pSTAKE Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.038062 (-55.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena pSTAKE Finance (PSTAKE)?

Pogledajte pSTAKE Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje pSTAKE Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PSTAKE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o pSTAKE Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje pSTAKE Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

pSTAKE Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će pSTAKE Finance (PSTAKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših pSTAKE Finance (PSTAKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za pSTAKE Finance.

Provjerite pSTAKE Finance predviđanje cijene sada!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike pSTAKE Finance (PSTAKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSTAKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti pSTAKE Finance (PSTAKE)

Tražiš kako kupiti pSTAKE Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti pSTAKE Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PSTAKE u lokalnim valutama

1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u VND
814.054525
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u AUD
A$0.0470212
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u GBP
0.02258255
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u EUR
0.02629475
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u USD
$0.030935
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u MYR
RM0.1305457
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u TRY
1.2726659
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u JPY
¥4.547445
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u ARS
ARS$42.61017835
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u RUB
2.4927423
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u INR
2.7241361
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u IDR
Rp507.1310664
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u KRW
43.1450445
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u PHP
1.76731655
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u EGP
￡E.1.50127555
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u BRL
R$0.16797705
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u CAD
C$0.04238095
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u BDT
3.75953055
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u NGN
47.37354965
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u COP
$124.2368161
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u ZAR
R.0.544456
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u UAH
1.28163705
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u VES
Bs4.51651
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u CLP
$29.94508
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u PKR
Rs8.7781156
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u KZT
16.6764398
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u THB
฿0.99950985
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u TWD
NT$0.9478484
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u AED
د.إ0.11353145
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u CHF
Fr0.024748
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u HKD
HK$0.24098365
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u AMD
֏11.83418425
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u MAD
.د.م0.2777963
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u MXN
$0.57693775
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u SAR
ريال0.11600625
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u PLN
0.1126034
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u RON
лв0.13394855
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u SEK
kr0.29047965
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u BGN
лв0.05166145
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u HUF
Ft10.4473682
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u CZK
0.64561345
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u KWD
د.ك0.009435175
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u ILS
0.10363225
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u AOA
Kz28.19941795
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u BHD
.د.ب0.011662495
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u BMD
$0.030935
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u DKK
kr0.19705595
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u HNL
L0.81080635
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u MUR
1.416823
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u NAD
$0.544456
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u NOK
kr0.30904065
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u NZD
$0.05228015
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u PAB
B/.0.030935
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u PGK
K0.13085505
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u QAR
ر.ق0.11291275
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) u RSD
дин.3.09752155

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:08:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

