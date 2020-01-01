ParaSwap (PSP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ParaSwap (PSP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ParaSwap (PSP) Informacije ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain. Službena web stranica: https://paraswap.xyz/ Bijela knjiga: https://developers.paraswap.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Kupi PSP odmah!

ParaSwap (PSP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ParaSwap (PSP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.89M $ 16.89M $ 16.89M Ukupna količina: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Količina u optjecaju: $ 744.98M $ 744.98M $ 744.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.33M $ 45.33M $ 45.33M Povijesni maksimum: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Povijesni minimum: $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 $ 0.0126518647049269 Trenutna cijena: $ 0.022666 $ 0.022666 $ 0.022666 Saznajte više o cijeni ParaSwap (PSP)

ParaSwap (PSP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ParaSwap (PSP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PSP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PSP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PSP tokena, istražite PSP cijenu tokena uživo!

ParaSwap (PSP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PSP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PSP povijest cijena odmah!

PSP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PSP? Naša PSP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PSP predviđanje cijene tokena odmah!

