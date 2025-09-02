Što je ParaSwap (PSP)

ParaSwap's goal is to deliver the best market prices by aggregating over multiple decentralized exchanges, market makers, and lending protocols. ParaSwap API allows users to fetch optimal prices to swap from one token to another and then build transaction data that can be used to execute transactions on-chain.

ParaSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ParaSwap (PSP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ParaSwap (PSP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ParaSwap.

ParaSwap (PSP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ParaSwap (PSP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

PSP u lokalnim valutama

ParaSwap Resurs

Za dublje razumijevanje ParaSwap, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

