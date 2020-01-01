Parex (PRX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Parex (PRX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Parex (PRX) Informacije Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Službena web stranica: https://parex.network/ Bijela knjiga: https://docs.parex.network/ Istraživač blokova: https://scan.parex.network/ Kupi PRX odmah!

Parex (PRX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Parex (PRX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.05K $ 183.05K $ 183.05K Ukupna količina: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Količina u optjecaju: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Povijesni minimum: $ 0.013311433521980482 $ 0.013311433521980482 $ 0.013311433521980482 Trenutna cijena: $ 0.0134 $ 0.0134 $ 0.0134 Saznajte više o cijeni Parex (PRX)

Parex (PRX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Parex (PRX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRX tokena, istražite PRX cijenu tokena uživo!

