Prompt (PROMPT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Prompt (PROMPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Prompt (PROMPT) Informacije

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Službena web stranica:
https://www.wayfinder.ai/
Bijela knjiga:
https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544

Prompt (PROMPT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prompt (PROMPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 51.42M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 325.26M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 158.10M
Povijesni maksimum:
$ 0.6266
Povijesni minimum:
$ 0.10718787546655689
Trenutna cijena:
$ 0.1581
Prompt (PROMPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Prompt (PROMPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PROMPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PROMPT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PROMPT tokena, istražite PROMPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PROMPT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Prompt (PROMPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PROMPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Prompt (PROMPT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PROMPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PROMPT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PROMPT? Naša PROMPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.