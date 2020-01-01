Prompt (PROMPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prompt (PROMPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Prompt (PROMPT) Informacije Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Službena web stranica: https://www.wayfinder.ai/ Bijela knjiga: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Kupi PROMPT odmah!

Prompt (PROMPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prompt (PROMPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.42M $ 51.42M $ 51.42M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 325.26M $ 325.26M $ 325.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 158.10M $ 158.10M $ 158.10M Povijesni maksimum: $ 0.6266 $ 0.6266 $ 0.6266 Povijesni minimum: $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 Trenutna cijena: $ 0.1581 $ 0.1581 $ 0.1581 Saznajte više o cijeni Prompt (PROMPT)

Prompt (PROMPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prompt (PROMPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROMPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROMPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROMPT tokena, istražite PROMPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PROMPT Jeste li zainteresirani za dodavanje Prompt (PROMPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PROMPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PROMPT na MEXC-u odmah!

Prompt (PROMPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PROMPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PROMPT povijest cijena odmah!

PROMPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROMPT? Naša PROMPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PROMPT predviđanje cijene tokena odmah!

