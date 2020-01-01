Prisma Finance (PRISMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prisma Finance (PRISMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Prisma Finance (PRISMA) Informacije Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Službena web stranica: https://prismafinance.com/ Bijela knjiga: https://docs.prismafinance.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Kupi PRISMA odmah!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prisma Finance (PRISMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Povijesni maksimum: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Povijesni minimum: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Trenutna cijena: $ 0.03517 $ 0.03517 $ 0.03517 Saznajte više o cijeni Prisma Finance (PRISMA)

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prisma Finance (PRISMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRISMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRISMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRISMA tokena, istražite PRISMA cijenu tokena uživo!

