Prisma Finance Logotip

Prisma Finance Cijena(PRISMA)

1 PRISMA u USD cijena uživo:

$0.03396
$0.03396$0.03396
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Prisma Finance (PRISMA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:28:51 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
24-satna najniža cijena
$ 0.03396
$ 0.03396$ 0.03396
24-satna najviša cijena

$ 0.031
$ 0.031$ 0.031

$ 0.03396
$ 0.03396$ 0.03396

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

0.00%

-2.78%

-2.78%

Prisma Finance (PRISMA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03396. Tijekom protekla 24 sata, PRISMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.031 i najviše cijene $ 0.03396, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRISMA je $ 4.656413048087342, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.017539074103003743.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRISMA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prisma Finance (PRISMA)

No.7498

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.60
$ 14.60$ 14.60

$ 10.19M
$ 10.19M$ 10.19M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prisma Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.60. Količina u optjecaju PRISMA je 0.00, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.19M.

Prisma Finance (PRISMA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Prisma Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00518-13.24%
60 dana$ -0.01401-29.21%
90 dana$ -0.01504-30.70%
Prisma Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PRISMA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Prisma Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00518 (-13.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Prisma Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PRISMA od $ -0.01401 (-29.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Prisma Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01504 (-30.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Prisma Finance (PRISMA)?

Pogledajte Prisma Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Prisma Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PRISMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Prisma Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Prisma Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Prisma Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prisma Finance (PRISMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prisma Finance (PRISMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prisma Finance.

Provjerite Prisma Finance predviđanje cijene sada!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prisma Finance (PRISMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRISMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Prisma Finance (PRISMA)

Tražiš kako kupiti Prisma Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Prisma Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PRISMA u lokalnim valutama

1 Prisma Finance(PRISMA) u VND
893.6574
1 Prisma Finance(PRISMA) u AUD
A$0.0516192
1 Prisma Finance(PRISMA) u GBP
0.0247908
1 Prisma Finance(PRISMA) u EUR
0.028866
1 Prisma Finance(PRISMA) u USD
$0.03396
1 Prisma Finance(PRISMA) u MYR
RM0.1433112
1 Prisma Finance(PRISMA) u TRY
1.3971144
1 Prisma Finance(PRISMA) u JPY
¥4.99212
1 Prisma Finance(PRISMA) u ARS
ARS$46.7768436
1 Prisma Finance(PRISMA) u RUB
2.7361572
1 Prisma Finance(PRISMA) u INR
2.9881404
1 Prisma Finance(PRISMA) u IDR
Rp556.7212224
1 Prisma Finance(PRISMA) u KRW
47.364012
1 Prisma Finance(PRISMA) u PHP
1.9397952
1 Prisma Finance(PRISMA) u EGP
￡E.1.6480788
1 Prisma Finance(PRISMA) u BRL
R$0.1844028
1 Prisma Finance(PRISMA) u CAD
C$0.0465252
1 Prisma Finance(PRISMA) u BDT
4.1271588
1 Prisma Finance(PRISMA) u NGN
52.0060044
1 Prisma Finance(PRISMA) u COP
$136.3853976
1 Prisma Finance(PRISMA) u ZAR
R.0.597696
1 Prisma Finance(PRISMA) u UAH
1.4049252
1 Prisma Finance(PRISMA) u VES
Bs4.95816
1 Prisma Finance(PRISMA) u CLP
$32.9412
1 Prisma Finance(PRISMA) u PKR
Rs9.6229056
1 Prisma Finance(PRISMA) u KZT
18.2776116
1 Prisma Finance(PRISMA) u THB
฿1.0965684
1 Prisma Finance(PRISMA) u TWD
NT$1.0398552
1 Prisma Finance(PRISMA) u AED
د.إ0.1246332
1 Prisma Finance(PRISMA) u CHF
Fr0.027168
1 Prisma Finance(PRISMA) u HKD
HK$0.2645484
1 Prisma Finance(PRISMA) u AMD
֏12.9815496
1 Prisma Finance(PRISMA) u MAD
.د.م0.3049608
1 Prisma Finance(PRISMA) u MXN
$0.6330144
1 Prisma Finance(PRISMA) u SAR
ريال0.12735
1 Prisma Finance(PRISMA) u PLN
0.1232748
1 Prisma Finance(PRISMA) u RON
лв0.1470468
1 Prisma Finance(PRISMA) u SEK
kr0.3185448
1 Prisma Finance(PRISMA) u BGN
лв0.0567132
1 Prisma Finance(PRISMA) u HUF
Ft11.4574248
1 Prisma Finance(PRISMA) u CZK
0.708066
1 Prisma Finance(PRISMA) u KWD
د.ك0.0103578
1 Prisma Finance(PRISMA) u ILS
0.113766
1 Prisma Finance(PRISMA) u AOA
Kz30.9569172
1 Prisma Finance(PRISMA) u BHD
.د.ب0.01276896
1 Prisma Finance(PRISMA) u BMD
$0.03396
1 Prisma Finance(PRISMA) u DKK
kr0.2163252
1 Prisma Finance(PRISMA) u HNL
L0.8883936
1 Prisma Finance(PRISMA) u MUR
1.555368
1 Prisma Finance(PRISMA) u NAD
$0.5963376
1 Prisma Finance(PRISMA) u NOK
kr0.3392604
1 Prisma Finance(PRISMA) u NZD
$0.0573924
1 Prisma Finance(PRISMA) u PAB
B/.0.03396
1 Prisma Finance(PRISMA) u PGK
K0.1436508
1 Prisma Finance(PRISMA) u QAR
ر.ق0.1236144
1 Prisma Finance(PRISMA) u RSD
дин.3.3966792

Prisma Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Prisma Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Prisma Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prisma Finance

Koliko Prisma Finance (PRISMA) vrijedi danas?
Cijena PRISMA uživo u USD je 0.03396 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRISMA u USD?
Trenutačna cijena PRISMA u USD je $ 0.03396. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Prisma Finance?
Tržišna kapitalizacija za PRISMA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRISMA?
Količina u optjecaju za PRISMA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRISMA?
PRISMA je postigao ATH cijenu od 4.656413048087342 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRISMA?
PRISMA je vidio ATL cijenu od 0.017539074103003743 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRISMA?
24-satni obujam trgovanja za PRISMA je $ 14.60 USD.
Hoće li PRISMA još narasti ove godine?
PRISMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRISMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Prisma Finance (PRISMA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

PRISMA u USD kalkulator

Iznos

PRISMA
PRISMA
USD
USD

1 PRISMA = 0.03395 USD

Trgujte PRISMA

PRISMAUSDT
$0.03396
$0.03396$0.03396
0.00%

