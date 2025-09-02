Više o PRAI

Privasea AI Logotip

Privasea AI Cijena(PRAI)

1 PRAI u USD cijena uživo:

$0.01507
$0.01507
-1.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Privasea AI (PRAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:17:07 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01497
$ 0.01497
24-satna najniža cijena
$ 0.01718
$ 0.01718
24-satna najviša cijena

$ 0.01497
$ 0.01497

$ 0.01718
$ 0.01718

$ 0.1614807033716114
$ 0.1614807033716114

$ 0.0098488046321807
$ 0.0098488046321807

+0.39%

-1.24%

+0.46%

+0.46%

Privasea AI (PRAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01509. Tijekom protekla 24 sata, PRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01497 i najviše cijene $ 0.01718, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRAI je $ 0.1614807033716114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0098488046321807.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRAI se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i +0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Privasea AI (PRAI)

No.1620

$ 3.11M
$ 3.11M

$ 168.63K
$ 168.63K

$ 15.09M
$ 15.09M

206.04M
206.04M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.60%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Privasea AI je $ 3.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 168.63K. Količina u optjecaju PRAI je 206.04M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.09M.

Privasea AI (PRAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Privasea AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001892-1.24%
30 dana$ -0.00244-13.92%
60 dana$ +0.00379+33.53%
90 dana$ -0.01345-47.13%
Privasea AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PRAI od $ -0.0001892 (-1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Privasea AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00244 (-13.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Privasea AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PRAI od $ +0.00379 (+33.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Privasea AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01345 (-47.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Privasea AI (PRAI)?

Pogledajte Privasea AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Privasea AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PRAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Privasea AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Privasea AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Privasea AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Privasea AI (PRAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Privasea AI (PRAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Privasea AI.

Provjerite Privasea AI predviđanje cijene sada!

Privasea AI (PRAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Privasea AI (PRAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Privasea AI (PRAI)

Tražiš kako kupiti Privasea AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Privasea AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PRAI u lokalnim valutama

1 Privasea AI(PRAI) u VND
397.09335
1 Privasea AI(PRAI) u AUD
A$0.0229368
1 Privasea AI(PRAI) u GBP
0.0110157
1 Privasea AI(PRAI) u EUR
0.0128265
1 Privasea AI(PRAI) u USD
$0.01509
1 Privasea AI(PRAI) u MYR
RM0.0636798
1 Privasea AI(PRAI) u TRY
0.6209535
1 Privasea AI(PRAI) u JPY
¥2.21823
1 Privasea AI(PRAI) u ARS
ARS$20.7851169
1 Privasea AI(PRAI) u RUB
1.2158013
1 Privasea AI(PRAI) u INR
1.3297308
1 Privasea AI(PRAI) u IDR
Rp247.3770096
1 Privasea AI(PRAI) u KRW
21.0165975
1 Privasea AI(PRAI) u PHP
0.8636007
1 Privasea AI(PRAI) u EGP
￡E.0.7323177
1 Privasea AI(PRAI) u BRL
R$0.0819387
1 Privasea AI(PRAI) u CAD
C$0.0206733
1 Privasea AI(PRAI) u BDT
1.8372075
1 Privasea AI(PRAI) u NGN
23.1441366
1 Privasea AI(PRAI) u COP
$60.6023454
1 Privasea AI(PRAI) u ZAR
R.0.2657349
1 Privasea AI(PRAI) u UAH
0.6254805
1 Privasea AI(PRAI) u VES
Bs2.20314
1 Privasea AI(PRAI) u CLP
$14.60712
1 Privasea AI(PRAI) u PKR
Rs4.2831456
1 Privasea AI(PRAI) u KZT
8.1390933
1 Privasea AI(PRAI) u THB
฿0.4868034
1 Privasea AI(PRAI) u TWD
NT$0.4625085
1 Privasea AI(PRAI) u AED
د.إ0.0553803
1 Privasea AI(PRAI) u CHF
Fr0.012072
1 Privasea AI(PRAI) u HKD
HK$0.1175511
1 Privasea AI(PRAI) u AMD
֏5.7726795
1 Privasea AI(PRAI) u MAD
.د.م0.13581
1 Privasea AI(PRAI) u MXN
$0.2814285
1 Privasea AI(PRAI) u SAR
ريال0.0565875
1 Privasea AI(PRAI) u PLN
0.0549276
1 Privasea AI(PRAI) u RON
лв0.0653397
1 Privasea AI(PRAI) u SEK
kr0.1416951
1 Privasea AI(PRAI) u BGN
лв0.0252003
1 Privasea AI(PRAI) u HUF
Ft5.0961948
1 Privasea AI(PRAI) u CZK
0.3147774
1 Privasea AI(PRAI) u KWD
د.ك0.00460245
1 Privasea AI(PRAI) u ILS
0.0505515
1 Privasea AI(PRAI) u AOA
Kz13.7555913
1 Privasea AI(PRAI) u BHD
.د.ب0.00568893
1 Privasea AI(PRAI) u BMD
$0.01509
1 Privasea AI(PRAI) u DKK
kr0.0961233
1 Privasea AI(PRAI) u HNL
L0.3955089
1 Privasea AI(PRAI) u MUR
0.691122
1 Privasea AI(PRAI) u NAD
$0.265584
1 Privasea AI(PRAI) u NOK
kr0.1507491
1 Privasea AI(PRAI) u NZD
$0.0255021
1 Privasea AI(PRAI) u PAB
B/.0.01509
1 Privasea AI(PRAI) u PGK
K0.0638307
1 Privasea AI(PRAI) u QAR
ر.ق0.0550785
1 Privasea AI(PRAI) u RSD
дин.1.5108108

Privasea AI Resurs

Za dublje razumijevanje Privasea AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Privasea AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Privasea AI

Koliko Privasea AI (PRAI) vrijedi danas?
Cijena PRAI uživo u USD je 0.01509 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRAI u USD?
Trenutačna cijena PRAI u USD je $ 0.01509. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Privasea AI?
Tržišna kapitalizacija za PRAI je $ 3.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRAI?
Količina u optjecaju za PRAI je 206.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRAI?
PRAI je postigao ATH cijenu od 0.1614807033716114 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRAI?
PRAI je vidio ATL cijenu od 0.0098488046321807 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRAI?
24-satni obujam trgovanja za PRAI je $ 168.63K USD.
Hoće li PRAI još narasti ove godine?
PRAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:17:07 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

